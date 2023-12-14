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"Аэрофлот" открыл продажи на 2024 г. по субсидируемым тарифам на Дальний Восток

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в четверг открыл продажу билетов на 2024 год для жителей Дальнего Востока по субсидируемым государством тарифам, сообщила компания.

Эти тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска в Москву и обратно. Стоимость авиабилета составляет 10,2 тыс. рублей в одну сторону (на рейсах из Якутска и обратно - 9,2 тыс. рублей в одну сторону).

Перевозки по субсидируемым тарифам для жителей ДФО можно оформить не ранее чем за шесть месяцев до даты вылета.

Открыта также продажа билетов для льготных категорий граждан по 18 маршрутам. Воспользоваться перевозками по льготным ценам могут только определенные категории пассажиров: граждане РФ до 23 лет и старше 55 лет (женщины) или 60 лет (мужчины), инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

"Решение в отношении открытия продажи на направления Владивосток - Санкт-Петербург, Хабаровск - Санкт-Петербург, Благовещенск - Москва и Анадырь - Москва будет принято позднее. Авиакомпания дополнительно уведомит пассажиров о начале продаж", - отмечается в сообщении.

Аэрофлот
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