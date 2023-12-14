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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

Путин не исключил визит в Турцию в начале 2024 года

Путин не исключил визит в Турцию в начале 2024 года
Фото: Paolo Picciotto/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключил, что может совершить визит в Турцию в начале 2024 года.

"Мы договариваемся. Может быть, в начале следующего года (получится - ИФ) осуществить этот визит (в Турцию - ИФ)", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

Президент РФ отметил, что не так давно был готов приехать в Турцию для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Думаю, что нам удастся с ним встретиться. Я действительно планирую. Я и планировал недавно, но у президента Эрдогана не получилось по его графику. Хотя я готов был слетать в Турцию", - рассказал Путин.

Президент РФ также заявил, что Эрдоган играет лидирующую роль в процессе урегулирования конфликта в секторе Газа.

"Хочу отметить значительную лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе. Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, чтобы были созданы условия для долгосрочного мира. Это очевидно", - сказал Путин.

По его словам, Эрдоган очень активен на этом направлении, "и дай бог ему здоровья, потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа".

"Генеральный секретарь ООН назвал сегодняшним сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит", - заявил Путин.

Хроника 09 ноября – 14 декабря 2023 годаПутин: "Прямая линия" - 2023
Владимир Путин Турция
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