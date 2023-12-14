Президент допустил открытие российского полевого госпиталя для жителей Газы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Россия предлагала открыть полевой госпиталь в секторе Газа, израильская сторона считает, что это небезопасно, и не поддержала это, сообщил на "Прямой линии" - большой пресс-конференции президент Владимир Путин, отвечая на вопросы корреспондента Anadolu.

"Когда я был в Эмиратах (ОАЭ - ИФ), выяснилось, что эмиратская сторона создала на территории Газы, но недалеко от Рафаха, пункта пропуска, и от египетской границы, полевой госпиталь. И мы говорили о том, что было бы возможным, чтобы и Россия там же открыла госпиталь свой на стадионе. Но для этого, конечно, нужно согласие и Египта, и Израиля, - сказал он. - Я переговорил с президентом Египта, он "за". Поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху, они проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно".

По словам президента, по просьбе израильтян Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарств в сектор Газа.

"Во всяком случае, если на сегодняшний день, это небезопасно, и израильская сторона не поддерживает, тем не менее, у нас и с израильтянами есть договоренность, и они попросили нас об этом, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно", - пообещал Путин.

Таким образом, заключил он, Россия находится в контакте со всеми сторонами конфликта. "И будем активно работать", - сказал он.

Происходящее в Газе он назвал катастрофой. Первоочередными задачами Путин считает сохранение населения Газы и оказание ему массированной гуманитарной помощи.

Что же касается израильско-палестинского урегулирования, то, по его словам, Россия, как и Турция, исходит из того, что это решение должно подразумевать создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.