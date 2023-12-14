Путин заявил об активной работе над увеличением поставок дронов в зону СВО

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с поставками дронов войскам в зону специальной военной операции на Украине улучшается, Минобороны РФ и промышленность активно работают в этом направлении, сообщил президент России Владимир Путин.

"Я думаю, вы не можете не видеть, что она улучшается", - сказал Путин, подводя в четверг итоги года в прямом эфире и отвечая на вопрос о ситуации с поставками дронов в зону СВО.

"У нас всё-таки линия фронта почти 2 тысячи километров, и точно не везде все вовремя поставляется", - сообщил он.

По словам Путина, в РФ растет производство беспилотников, также часть дронов закупается за границей частным образом.

"Государство, министерство обороны, промышленность, конечно, активно работают в этом направлении", - сказал президент.