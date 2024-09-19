Поиск

Путин заявил о планах почти в 10 раз увеличить выпуск дронов в 2024 году

Путин заявил о планах почти в 10 раз увеличить выпуск дронов в 2024 году
Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в прошлом году получили порядка 140 тысяч беспилотников различных типов, в этом году их выпуск планируется увеличить в десять раз, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

"Расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера", - отметил он.

"Ключевая задача - производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное производство такой перспективной техники", - сказал Путин.

Он отметил, что также необходимо создавать заделы на будущее и уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра.

"Одновременно с развитием беспилотников нужно искать средства их радиоэлектронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей и более надежно защитить военную технику, гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты", - заявил глава государства.

Он также сообщил, что работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будут вестись на базе особых научно-производственных центров. "До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", - заявил Путин

Ранее в четверг президент РФ посетил одно из ведущих предприятий страны по производству беспилотников и других спецсредств - "Специальный технологический центр".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Wildberries заявили о полном содействии следствию по делу о стрельбе

В Wildberries заявили о полном содействии следствию по делу о стрельбе

В Думу внесли законопроект о праве сотрудников ЦБ на звание "Ветеран труда"

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ

В Минфине считают преждевременным называть новые сроки визита миссии МВФ

Владислав Бакальчук задержан после стрельбы у офиса Wildberries

Владислав Бакальчук задержан после стрельбы у офиса Wildberries

В каждом регионе будет создан штаб для решения вопросов обращения с отходами

Президент РФ выделил 1 млрд руб. на конкурс грантов родительским комитетам школ

Президент РФ выделил 1 млрд руб. на конкурс грантов родительским комитетам школ

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций

Минцифры РФ опровергло наличие уязвимости на сайте реестра электронных повесток

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });