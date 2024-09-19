Путин заявил о планах почти в 10 раз увеличить выпуск дронов в 2024 году

Владимир Путин во время посещения площадки ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в прошлом году получили порядка 140 тысяч беспилотников различных типов, в этом году их выпуск планируется увеличить в десять раз, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

"Расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера", - отметил он.

"Ключевая задача - производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное производство такой перспективной техники", - сказал Путин.

Он отметил, что также необходимо создавать заделы на будущее и уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра.

"Одновременно с развитием беспилотников нужно искать средства их радиоэлектронного и огневого поражения. Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей и более надежно защитить военную технику, гражданскую инфраструктуру, критически важные объекты", - заявил глава государства.

Он также сообщил, что работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будут вестись на базе особых научно-производственных центров. "До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", - заявил Путин

Ранее в четверг президент РФ посетил одно из ведущих предприятий страны по производству беспилотников и других спецсредств - "Специальный технологический центр".