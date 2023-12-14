Президент РФ пообещал проверить ситуацию с медкомиссией и льготами участников СВО

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что поговорит с министром обороны РФ Сергеем Шойгу о налаживании работы в госпиталях и центрах реабилитации для обеспечения бойцов необходимыми документами.

"Все можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации. Потому что после госпиталя посылают в центры реабилитации, но там, не сказать, что налажена (работа - ИФ), но может быть налаживается, я проверю", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире, отвечая на вопрос о необходимости военным после лечения возвращаться в военную часть.

По его словам, нет необходимости возвращаться в воинскую часть, чтобы получить документы и оформить льготы.

"Но если это еще случается, я после нашего с вами диалога, обязательно сейчас переговорю с министерством обороны, это должно и будет исправлено".

Также президент РФ отметил работу фонда "Защитники Отечества" и предложил расширить его права на выделяемые средства, в том числе на реабилитацию участников спецоперации.

По его данным, граждане РФ пожертвовали свыше 10 млрд рублей на поддержку бойцов.