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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Путин осудил снижение выплат военнослужащим после выдачи современных протезов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Снижать уровень социальных выплат для военнослужащих из-за предоставления им современных средств реабилитации нельзя, заявил студентам-участникам СВО президент Владимир Путин.

"Я с удивлением вот, что узнал. Когда человеку выдают современные средства реабилитации, какие-то механические протезы, фактически заменяет реальную руку или ногу, в этой связи снижают уровень выплат. Это чушь какая-то", - сказал он.

"Это недопустимо. Я правительству указал на это. Надеюсь, это будет приведено в соответствие с реалиями и здравым смыслом", - добавил он.

Президент сказал также, что поставки современных средств реабилитации не должны быть монополизированными. По его мнению, в данном направлении должна быть конкуренция между компаниями.

"Здесь нельзя, чтобы у кого-то была бы монополия", - подчеркнул он.

Владимир Путин СВО
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