Путин высказался за продление программы "Семейная ипотека"

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин высказался за продление программы "Семейная ипотека" в ходе "прямой линии".

Он прочитал на экране в зале вопрос от семьи с детьми про ипотеку и высказал мнение, что эта программа, которая должна завершиться в середине 2024 года, должна быть продлена.

"Правительство сейчас думает о том, чтобы ее (программу "Семейная ипотека" - ИФ) продлить. Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления "Семейной ипотеки", - сказал он и добавил, что обязательно поручит правительству подготовить и внести предложения по этой теме.

По программе семейной ипотеки клиенты могут оформить кредит на покупку первичного жилья под 6%. Она доступна для всех семей, где есть двое детей, которым еще не исполнилось 18 лет. Лимит по ипотеке для Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составляет 12 млн рублей, а для всех остальных регионов - 6 млн рублей.

Ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил "Интерфаксу", что Минфин подготовил и внес в правительство проект постановления, который повышает адресность льготных программ и снижает риски перегрева на рынке жилищного кредитования.

Так, министерство предлагает снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 млн до 6 млн рублей, вновь повысить размер минимального первоначального взноса - с 20% до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Кроме того, министерство предлагает ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов (то есть клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе).

В числе других предложений, которые призваны повысить адресность льготных программ, - введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который с учетом выдачи ему льготного кредита не должен превышать 50%, а также введение требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.