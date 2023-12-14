Путин отвечал на вопросы в прямом эфире более четырех часов

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продолжалась на этот раз четыре часа и три минуты.

За это время глава государства ответил на несколько десятков вопросов как журналистов, так и рядовых россиян. Это стало возможным благодаря тому, что программа прошла в смешанном формате: ежегодная пресс-конференция президента была объединена с традиционной "Прямой линией" с гражданами страны.

Путин начал с ответа на вопрос, какими он видит свои задачи во внутренней и внешней политике в связи с решением вновь баллотироваться в президенты РФ. Закончилась программа блиц-опросом, который в основном включал вопросы личного характера.

К концу прямого эфира количество вопросов, поступивших президенту, составило около 3 млн.