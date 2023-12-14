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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 14:42

Сбор зерна в РФ в чистом весе составит в этом году более 146 млн тонн

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в этом году в чистом весе составит более 146 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин в программе "Итоги года".

"У нас опять один из рекордных урожаев: 150 с лишним млн тонн зерна. Правда, это общее количество. А в очищенном виде это будет где-то 146 млн тонн - 146 с лишним млн тонн. Это вместе с так называемыми, скажем, новыми территориями, на которых произведено где-то 5-6 млн тонн будет", - сказал президент.

Хроника 09 ноября – 14 декабря 2023 годаПутин: "Прямая линия" - 2023
Владимир Путин
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