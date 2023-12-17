Патрушев заявил, что экспорт зерна из РФ в этом сельхозгоду составит не менее 65 млн т

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев подтвердил сделанный ранее прогноз о том, что экспорт российского зерна в текущем сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 годов) составит 65 млн тонн, но не исключил, что эта цифра будет уточняться.

"Цифра будет уточняться. Посмотрим, с каким темпом будем экспортировать. Но надеюсь, что (экспортируем - ИФ) не менее 65 млн тонн", - заявил он журналистам в кулуарах съезда партии "Единая Россия" в воскресенье.

Вместе с тем министр не стал оценивать экспорт пшеницы в текущем сельхозгоду.

Как сообщалось, в этом году РФ собрала второй урожай после рекордного 2022 года. Как заявил президент РФ Владимир Путин в программе "Итоги года" в минувший четверг, в чистом виде собрано 146 млн тонн зерна (157,7 млн тонн годом ранее).

В прошлом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 годов) РФ экспортировала 60 млн тонн зерна, в том числе 47 млн тонн пшеницы.