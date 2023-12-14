Ивановские власти помогут с водой семье, обратившейся к Путину

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Ивановской области окажет помощь с обеспечением водой семье из деревни Акишево Кинешемского района, житель которой обратился в программу "Итоги года с Владимиром Путиным".

"Будут предприняты шаги для обеспечения качественной водой обратившейся на "Прямую линии" семьи", - сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.

В сообщении поясняется, что деревня Акишево, в которой проживает 57 человек, не имеет централизованного водоснабжения, местные жители пользуются скважинами и колодцами.