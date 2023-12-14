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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 18:09

Омская область работает над вопросом расширения трассы Тюмень - Новосибирск

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о продолжении работы над реконструкцией федеральной трассы Тюмень - Новосибирск, вопрос о которой прозвучал на "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным.

В четверг глава государства "в очередной раз подчеркнул важность инфраструктурного развития Сибири в целом и, в частности, Омской области", отметил Хоценко в Telegram.

"Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень - Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным", - написал губернатор.

Он добавил, что в качестве еще одного вопроса, касающегося инфраструктурного развития региона, во время "Прямой линии" прозвучала необходимость создания в Омске современного аэропорта (Омск-Федоровка - ИФ). "Работу продолжаем", - заверил глава региона.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что Омская область в силу своего географического и приграничного расположения "имеет предпосылки и конкурентные преимущества, чтобы в условиях переориентации экономических интересов страны на восток стать крупным транспортно-логистическим узлом и реализовать свой транзитный потенциал".

Регион находится на пересечении таких крупных транспортных путей, как Транссибирская магистраль, судоходный Иртыш, трассы М51 "Байкал" Р402 Тюмень-Омск. По территории Омской области идет большинство грузопотоков в направлении Европа - Казахстан - Средняя Азия.

"Еще один важный для омичей участок - трасса М-12 Тюмень - Новосибирск. Эта трасса очень востребована, движение на ней всегда интенсивное. Важно расширение этой трассы до четырех полос", - подчеркивается в пресс-релизе.

Хроника 09 ноября – 14 декабря 2023 годаПутин: "Прямая линия" - 2023
М-12 Омская область Владимир Путин Виталий Хоценко
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