Приняты во II чтении поправки об ограничении закупок у единственного поставщика

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла во II чтении правительственные поправки к 46-ФЗ (предусматривает коррекцию в том числе закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) в условиях санкций), согласно которым в 2024 году предлагается ограничить формат закупок у единственного поставщика по решению органов власти субъектов РФ или муниципальных образований (№475970-8).

Сама поправка предусматривает отмену временной нормы (действует до конца текущего года), согласно которой субъекты РФ и муниципальные органы власти имеют право устанавливать иные случаи осуществления закупок у едпоставщика и определять порядок проведения таких закупок. Эти полномочия, фактически, предлагается передать правительству РФ.

Речь идет о том, что правительство РФ сможет утверждать перечень товаров, работ, услуг (ТРУ), в отношении которых органы власти субъектов РФ и муниципальных образований смогут определять случаи закупок у единственного поставщика. Правительство РФ также должно будет утверждать порядок осуществления таких закупок.

Исключение сделано для Москвы, которой предлагается предоставить право самостоятельно (без учета перечня ТРУ, в отношении которых разрешается проводить закупки у единственного поставщика - ИФ) устанавливать иные случаи закупок у единственного поставщика, как для собственных нужд, так и для внутригородских муниципальных образований.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров объяснял подготовку такой поправки к 44-ФЗ тем, что в 2023 году наблюдается рост закупок у единственного поставщика по указанному основанию.

"В большинстве случаев эта норма применяется не для тех случаев, для которых она предназначена - срочные, особо значимые закупки, по которым все надо делать быстро, оперативно, - говорил в ноябре Лавров. - К сожалению, видим в основном строительные работы, в том числе долгосрочные, большие контракты, договоры лизинга и обычные закупки, где есть конкурентные рынки. Есть случаи, когда более 50% от совокупного годового объема закупок приходится на закупки у едпоставщика".

Впрочем, по словам Лаврова, есть ряд субъектов РФ, которые вообще не пользуются этой нормой.

Ранее Минфин сообщал, что за 9 месяцев текущего года 29% контрактов (727 тыс. штук на 2,5 трлн рублей) было заключено с единственными поставщиками. Это соответственно на 12% и на 32% больше аналогичного показателя прошлого года.

При этом число госконтрактов, заключенных с единственными поставщиками на основании временных (антисанкционных - ИФ) решений региональных органов власти, выросло более чем в два раза – до почти 20 тыс. контрактов на 750 млрд рублей. Годом ранее таких контрактов было 9 тыс. на 690 млрд рублей.

Также принятый Госдумой во II чтении законопроект предусматривает продление на год ряда временных (антисанкционных) норм 44-ФЗ. В частности, речь идет о возможности изменения в ряде случаев существенных условий госконтрактов.