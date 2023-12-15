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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Принят закон об ограничении формата закупок у едпоставщика по решению регионов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон о внесении изменений в 46-ФЗ (предусматривает коррекцию в том числе закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) в условиях санкций), согласно которым в 2024 году вводятся ограничения на формат закупок у единственного поставщика по решению регионов или муниципальных образований.

Эти изменения предусматривают отмену временной нормы (действует до конца 2023 года), по которой регионы и муниципальные органы власти имеют право устанавливать иные случаи осуществления закупок у едпоставщика и определять порядок проведения таких закупок. Эти полномочия, фактически, предлагается передать правительству РФ.

Согласно новой норме, правительство сможет утверждать перечень товаров, работ, услуг (ТРУ), в отношении которых органы власти регионов и муниципальных образований смогут определять случаи закупок у едпоставщика. Правительство также будет утверждать порядок осуществления таких закупок.

Исключение сделано для Москвы - городу предоставлено право самостоятельно (без учета перечня ТРУ, в отношении которых разрешается проводить закупки у едпоставщика - ИФ) устанавливать иные случаи закупок у едпоставщика, как для собственных нужд, так и для внутригородских муниципальных образований.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров объяснял подготовку такой поправки к 44-ФЗ тем, что в 2023 году наблюдается рост закупок у едпоставщика по указанному основанию.

"В большинстве случаев эта норма применяется не для тех случаев, для которых она предназначена - срочные, особо значимые закупки, по которым все надо делать быстро, оперативно, - говорил в ноябре Лавров. - К сожалению, видим в основном строительные работы, в том числе долгосрочные, большие контракты, договоры лизинга и обычные закупки, где есть конкурентные рынки. Есть случаи, когда более 50% от совокупного годового объема закупок приходится на закупки у едпоставщика".

Впрочем, по словам Лаврова, есть регионф, которые вообще не пользуются этой нормой.

Ранее Минфин сообщал, что за 9 месяцев текущего года 29% контрактов (727 тыс. штук на 2,5 трлн рублей) было заключено с едпоставщиками. Это соответственно на 12% и на 32% больше аналогичного показателя прошлого года.

При этом число госконтрактов, заключенных с едпоставщиками на основании временных (антисанкционных - ИФ) решений региональных органов власти, выросло более чем в два раза - почти до 20 тысяч контрактов на 750 млрд рублей. Годом ранее таких контрактов было 9 тыс. на 690 млрд рублей.

Также принятый Госдумой закон предусматривает продление на год ряда временных (антисанкционных) норм 44-ФЗ. В частности, речь идет о возможности изменения в ряде случаев существенных условий госконтрактов.

Алексей Лавров Минфин Правительство Госдума
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