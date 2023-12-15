Дума разрешила штрафовать иностранцев вместо выдворения из страны

Штрафом нельзя будет заменять выдворение за пропаганду ЛГБТ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об особенностях исполнения наказания в виде выдворения из России.

Закон предусматривает, что судья может заменить выдворение штрафом, учитывая отношение к уплате налогов, наличие жилья, законопослушное поведение иностранного гражданина или лица без гражданства, его семейное положение, продолжительность жизни в России, род деятельности и другие обстоятельства.

Если судья с учетом этого придет к выводу, что административное выдворение за пределы страны "является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания, а также в случае отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства", то назначается административное наказание в виде административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Исключения составят случаи назначения наказания по ряду статей КоАП, касающихся пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола; пропаганды педофилии; уклонения иностранца от выдворения.

Согласно закону, судья учитывает упомянутые обстоятельства в целом при вынесении административного наказания о принудительном выдворении либо контролируемом самостоятельном выезде иностранца из России.

Кроме того, закон предусматривает, что лицо без гражданства, обратившееся с заявлением о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в России, а также получившее указанный документ или обратившееся с заявлением об установлении личности, не подлежит административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию, режима пребывания в стране, незаконное осуществление трудовой деятельности или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены при подаче указанных заявлений.

Закон предусматривает срок содержания иностранного гражданина или лица без гражданства в специальных учреждениях МВД России или его территориального органа - не более 90 суток, если данный срок продлен в порядке, установленном законом. Продлить его можно будет в судебном порядке, указывает закон. Иностранному гражданину или лицу без гражданства предоставляется возможность обратиться в суд с заявлением о проверке законности и обоснованности его дальнейшего содержания в специальном учреждении.