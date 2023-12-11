Выдворение иностранцев из РФ в ряде случаев могут заменить штрафом

Это предусматривают поправки, одобренные комитетом Думы по госстроительству и законодательству

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил поправки об особенностях исполнения наказания в виде выдворения из РФ.

Так, поправки предусматривают, что судья может заменить выдворение штрафом, учитывая отношение к уплате налогов, наличия жилья, законопослушное поведение иностранного гражданина или лица без гражданства, его семейное положение, продолжительность жизни в РФ, род деятельности и другие обстоятельства.

Если судья с учётом этого придет к выводу, что административное выдворение за пределы РФ "является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания, а также в случае отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства", то назначается наказание в виде административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Исключения составят случаи назначения наказания по ряду статей КоАП РФ, касающихся пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола; пропаганды педофилии; уклонения иностранца от выдворения.

Согласно поправкам, судья учитывает упомянутые обстоятельства в целом при вынесении административного наказания о принудительном выдворении либо контролируемом самостоятельном выезде иностранца из РФ.

Кроме того, поправки предусматривают, что лицо без гражданства, обратившееся с заявлением о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ, а также получившее указанный документ или обратившееся с заявлением об установлении личности, не подлежит административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию, режима пребывания в РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены при подаче указанных заявлений.

Поправки одобрены в рамках второго чтения проекта закона 306915-7, внесенного правительством РФ в 2017 году.