РЖД запустили рабочее движение по ж/д мосту к мурманскому порту Лавна

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Рабочее движение запущено по железнодорожному мосту через реку Тулома в Мурманской области, ведущему к порту "Лавна" (ООО "Морской торговый порт "Лавна").

Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию дал президент РФ Владимир Путин на IV железнодорожном съезде в пятницу.

"Над этим проектом (...) с 2014 года работали частные компании, но в декабре прошлого года, когда мы приступили к строительству готовность объекта составляла только 55%, и за два года нам предстояло завершить вторую половину проекта, который длился уже восемь лет", - отметил глава РЖД Олег Белозеров, представляя проект президенту.

Белозеров подчеркнул, что мурманское направление востребовано у грузоотправителей "как прямой выход на Северный морской путь и напрямую в Мировой океан".

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в докладе Путину назвал знаковым строительство ж/д инфраструктуры на западный берег Кольского залива "для всей Арктики, Северного морского пути и, особенно, для Мурманской области". Он отметил, что это позволит кратно увеличить грузооборот порта Мурманск.

Губернатор, выступая по телемосту, признался, что ранее возникали сомнения, что строители завершат работу до конца текущего года.

"У меня не было сомнений, откуда вы взяли сомнения", - прокомментировал Путин.

Резюмируя, президент отметил, что необходимо продумать дальнейшее развитие проекта.

"Что касается Мурманской области, то тут нужно подумать, безусловно, о дальнейших работах, о ближних подходах, более дальних подходах. Я попрошу Олега Валентиновича (Белозерова - ИФ), министерство транспорта, правительство в целом посмотреть на дальнейшее развитие этого участка", - сказал глава государства.

Ранее, по данным властей Мурманской области, были проведены испытания железнодорожной инфраструктуры, возведенной для порта "Лавна".

Монтаж пролетных строений на железнодорожном мосту через реку Тулома был завершен 28 ноября. Мост, по данным госзаказчика строительства - ФКУ "Ространсмодернизация", стал самым крупным в Заполярье. Его общая (с учетом подходов) длина составляет 1,3 км, он имеет 8 пролетных строений длиной от 100 до 150 метров каждое.

Мост является одним из важных элементов железнодорожной линии Выходной-Лавна, соединяющей порт с сетью РЖД.

Работы на мосту останавливались в 2020 году, когда "Ространсмодернизация" расторгла контакт на строительство железнодорожной инфраструктуры для порта "Лавна" с прежним подрядчиком - ООО "Стройгазконсалтинг". Новый контракт стоимостью 36,116 млрд рублей "Ространсмодернизация" заключила в декабре 2022 года с ОАО "РЖД".

По данным ЕГРЮЛ, мажоритарным собственником ООО "Морской торговый порт "Лавна" (оператор проекта строительства порта) с долей 70% является АО "Центр развития портовой инфраструктуры". АО "ХК "СДС-Уголь" и ГТЛК (концессионер проекта) владеют 25% и 5% соответственно.