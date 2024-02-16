Строительство Мурманского транспортного узла планируют завершить в декабре

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Строительство Мурманского транспортного узла (МТУ) должно быть полностью завершено в декабре текущего года без срыва сроков, говорится в сообщении на сайте правительства РФ по итогам совещания о ходе реализации этого проекта, которое провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Морской порт "Лавна" является стратегическим, сегодня его значение возрастает. Срыв обозначенного ответственным ведомством срока недопустим", - приводятся в сообщении слова Белоусова.

В частности, на совещании был поднят вопрос реализации проекта с учетом проведения строительных работ с опережением графика. РЖД, Минтрансу и Минфину при участии Главгосэкспертизы поручено проработать данный вопрос.

Как сообщалось, железнодорожная инфраструктура к порту "Лавна" (ООО "Морской торговый порт "Лавна") Мурманского транспортного узла была введена в эксплуатацию 15 декабря 2023 года. В тот же день порт принял первый состав с углем.

Глава РЖД Олег Белозеров отмечал, что мурманское направление востребовано у грузоотправителей "как прямой выход на Северный морской путь и напрямую в Мировой океан".

Порт "Лавна" является незамерзающим и глубоководным: у берега глубины достигают 15 метров, он может принимать крупнотоннажные суда. Ожидается, что с завершением строительства порт сможет принимать 18 млн тонн грузов в год.

По данным ЕГРЮЛ, мажоритарным собственником ООО "Морской торговый порт "Лавна" (оператор проекта строительства порта) с долей 70% является АО "Центр развития портовой инфраструктуры". АО "ХК "СДС-Уголь" и ГТЛК (концессионер проекта) владеют 25% и 5% соответственно.

Мурманский транспортный узел - крупнейший у северных берегов РФ, а Мурманский порт - самый северный из незамерзающих российских портов. В проект комплексного развития МТУ входит создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство угольного и нефтяного терминалов, развитие железнодорожной инфраструктуры, а также реконструкция угольного и строительство контейнерного терминалов на восточном берегу Кольского залива. Проект развития МТУ реализуется в рамках государственно-частного партнерства.