Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Нефть из скважины "Татнефти" попала в реку в Татарстане

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Утечка нефти из нефтяной скважины произошла в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского управления МЧС России в пятницу.

По данным ведомства, 14 декабря около поселка Нижняя Мактама произошел разлив водонефтяной эмульсии с содержанием 2% нефти из устья скважины. Площадь разлива составила 480 кв. метров.

"Объем вытекшей водонефтяной эмульсии - 50 кубометров, что в пересчете составляет 800 кг нефти. Ориентировочное время завершения (восстановительных - ИФ) работ с учетом завоза чистого грунта – 17 декабря", - говорится в пресс-релизе.

На протекающей рядом реке Мактаминке построена временная нефтеловушка с земляным валом.

Разлив нефтесодержащей жидкости произошел в результате разгерметизации устьевой арматуры на скважине нефтегазодобывающего управления "Татнефти" – "Альметьевнефть", уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

По информации надзорного ведомства, площадь разлива составила 1,2 тыс. кв. метров, нефтесодержащая жидкость по рельефу местности попала в реку Мактаминку.

"Татнефть" проводит работы по ликвидации последствий утечки, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель компании. "На территории скважины в прибрежной части произошел разлив водонефтяной эмульсии. В настоящее время загрязненный грунт вывозится для утилизации. Причины разгерметизации выясняются", - сказал он.

Татарстан Татнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти сообщили о работе системы ПВО в Курске

ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области

ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области

СКР предложил лишать приобретенного гражданства РФ за любое тяжкое преступление

СКР предложил лишать приобретенного гражданства РФ за любое тяжкое преступление

Почти 650 машин выехали из России в Финляндию через открытую на день границу

Amazon грозит штраф до 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации

Нападения в школах и вузах

Выпущен под залог глава фирмы, охранявшей брянскую школу, где произошла стрельба

Изменена мера пресечения замдиректора брянской гимназии, где произошла стрельба

Аэропорт Краснодара технически готов к возобновлению работы

Аэропорт Краснодара технически готов к возобновлению работы

Один человек погиб в результате ЧП на руднике "Норникеля" в Норильске

В Кремле назвали угрозой для России возможное размещение ВС США в Финляндии

В Кремле назвали угрозой для России возможное размещение ВС США в Финляндии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });