Нефть из скважины "Татнефти" попала в реку в Татарстане

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Утечка нефти из нефтяной скважины произошла в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба татарстанского управления МЧС России в пятницу.

По данным ведомства, 14 декабря около поселка Нижняя Мактама произошел разлив водонефтяной эмульсии с содержанием 2% нефти из устья скважины. Площадь разлива составила 480 кв. метров.

"Объем вытекшей водонефтяной эмульсии - 50 кубометров, что в пересчете составляет 800 кг нефти. Ориентировочное время завершения (восстановительных - ИФ) работ с учетом завоза чистого грунта – 17 декабря", - говорится в пресс-релизе.

На протекающей рядом реке Мактаминке построена временная нефтеловушка с земляным валом.

Разлив нефтесодержащей жидкости произошел в результате разгерметизации устьевой арматуры на скважине нефтегазодобывающего управления "Татнефти" – "Альметьевнефть", уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

По информации надзорного ведомства, площадь разлива составила 1,2 тыс. кв. метров, нефтесодержащая жидкость по рельефу местности попала в реку Мактаминку.

"Татнефть" проводит работы по ликвидации последствий утечки, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель компании. "На территории скважины в прибрежной части произошел разлив водонефтяной эмульсии. В настоящее время загрязненный грунт вывозится для утилизации. Причины разгерметизации выясняются", - сказал он.