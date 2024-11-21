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Ущерб экологии от разливов нефти в НАО в 2024 году превысил 1,5 млрд рублей

Ущерб экологии от разливов нефти в НАО в 2024 году превысил 1,5 млрд рублей
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) оценивает ущерб экологии от разливов нефти в мае и июне 2024 года в НАО в 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава надзорного ведомства региона Николай Хлустиков.

"Этот год ознаменован тем, что в мае-июне было два события, связанных с совершением экологических преступлений, с протечкой нефтепроводов. Первый случай произошел в мае - месторождение Тэдинка (Тэдинское нефтяное месторождение - ИФ), ущерб экологии составил порядка 500 млн рублей. А в июне произошел разлив нефти в 10 км от поселка Харьягинский. Там ущерб экологии составил более 1 млрд рублей", - сказал Хлустиков в эфире местного телеканала "Север".

По фактам этих преступлений следственный комитет региона возбудил уголовные дела, в настоящее время проводятся экспертизы для установления виновных.

Ранее пресс-служба следственного управления СКР по Архангельской области и НАО сообщала, что 18 июня была обнаружена разгерметизация нефтесборного коллектора на Харьягинском нефтяном месторождении на территории НАО и разлив нефтепродуктов, что повлекло загрязнение почвы и реки Лукашор. Власти региона сообщали, что площадь загрязненной территории – не менее 300 кв. м.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (по ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 254 УК РФ).

Архангельская область НАО СКР
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