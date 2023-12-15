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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Минюст РФ включил в реестр иноагентов актера Анатолия Белого

Минюст РФ включил в реестр иноагентов актера Анатолия Белого
Актер Анатолий Белый
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минюст РФ сообщил, что в реестр иностранных агентов включены: актер Анатолий Белый (Вайсман); журналист Андрей Затирко; экс-муниципальный депутат Новосибирска Хельга Пирогова; политолог Денис Соколов; правозащитник, журналист Григорий Шведов.

По данным ведомства, Анатолий Белый (Вайсман) принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Проживает за пределами Российской Федерации.

Отмечается, что Затирко принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа РФ, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РA и решениях и проводимой ими политике. Является сотрудником издания, внесенного в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами России.

Пирогова участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, активно сотрудничала с иностранными СМИ, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России.

Соколов осуществлял поддержку ВСУ, выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Является координатором и одним из основателей некоммерческой организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Шведов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, получал опосредованное иностранное финансирование. Является руководителем организаций, включенных в реестр иностранных агентов.

Минюст Анатолий Белый Денис Соколов Григорий Шведов Андрей Затирко Хельга Пирогова
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