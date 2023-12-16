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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Что случилось этой ночью: суббота, 16 декабря

Актер Анатолий Белый - иноагент, митинг у штаб-квартиры ЦАХАЛ, более 250 ЛЭП отключились в Ростовской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст РФ включил в реестр иноагентов актера Анатолия Белого. Кроме него список пополнили журналист Андрей Затирко, экс-депутат Хельга Пирогова, политолог Денис Соколов, правозащитник Григорий Шведов.

- У штаб-квартиры ЦАХАЛ прошел митинг с требованием действий для освобождения заложников. Инициаторами акции выступили семьи заложников.

- Более 250 ЛЭП отключились в Ростовской области из-за непогоды. Ответственным ведомствам даны поручения по организации пунктов обогрева и питания.

- Минобороны РФ заявило о поражении 32 беспилотников ВСУ над Крымом. О пострадавших не сообщается.

- Экс-главный тренер сборной Испании по футболу подписал контракт с "Сочи". С 46-летним специалистом подписан долгосрочный контракт.

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