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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Более 250 ЛЭП отключились в Ростовской области из-за непогоды

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Непогода привела к отключению 266 линий электропередачи в Ростовской области на 21:00 мск пятницы, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Из-за аномальных погодных условий ситуация с энергоснабжением в Ростовской области по-прежнему остается напряженной. По состоянию на 21:00 суммарно зафиксировано отключение 266 линий электропередачи. Число аварийных бригад увеличено практически до двух сотен, в том числе задействованы энергетики из соседних регионов страны", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ответственным ведомствам и организациям даны поручения по организации пунктов обогрева и питания, а также о принятии мер по восстановлению электроснабжения.

"Вечером на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ростовской области были даны поручения энергоснабжающим организациям, исполнительным органам региона, главам городов и районов о принятии мер, направленных на восстановление энергоснабжения населения и систем жизнеобеспечения, а также по организации функционирования пунктов обогрева и питания", - написал Голубев.

Как сообщалось по данным ГУ МЧС региона, сильный гололед продлится в Ростовской области 16, 17 и в первой половине дня 18 декабря.

Василий Голубев МЧС России Ростовская область
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