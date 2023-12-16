Командующий РВСН заявил, что производство ракет средней дальности можно быстро возобновить

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Производство ракет средней и меньшей дальности, ликвидированных в соответствии с договором ДРСМД от 1987 года, может быть развёрнуто в кратчайшие сроки, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Отечественные предприятия разработчиков и изготовителей ракетной техники имеют необходимый научно-технический задел и производственную базу, что позволит, при необходимости, в кратчайшие сроки начать производство и обеспечить поставку в войска серийных образцов ракетных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.

Согласно договору, стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1 000-5 500 км) и меньшей (от 500 до 1 000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. В феврале 2019 года стороны заявили о приостановлении соблюдения своих обязательств, а 2 августа 2019 года договор окончательно прекратил свое действие.

Каракаев также сообщил, что Ракетные войска стратегического назначения имеют в своём составе 60% общего количества межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и боевых зарядов Стратегических ядерных сил (СЯС) России.

"Что касается количества МБР и боевых блоков, входящих в группировку РВСН, то открыто можно говорить только о нижнем пороге количества МБР и боевых блоков, определенном для группировки Стратегических ядерных сил России Договором СНВ-3 2010 года. Для СЯС России это 700 носителей и 1 550 боевых блоков. Учитывая, что РВСН в своем составе имеет 60% носителей и боевых зарядов СЯС, несложно посчитать их количество", - сказал Каракаев.

Так он ответил на вопрос сколько сегодня в РВСН насчитывается МБР и боевых блоков.