В РФ ещё один полк оснащён ракетными комплексами "Авангард"

Он дислоцируется в Оренбургской области

Межконтинентальная баллистическая ракета стратегического комплекса "Авангард" Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Второй полк Ясненской дивизии в Оренбургской области оснащён ракетным комплексом стационарного базирования "Авангард", сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Намеченные нами планы перевооружения стационарной группировки выполняются. Завершено переоснащение очередного полка Ясненского соединения на ракетный комплекс "Авангард"", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

В декабре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк с "Авангардом". Официально сообщалось, что боевой блок комплекса развивает скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

Российские военные заявляли, что "Авангард" станет ответом на развёртывание американской системы противоракетной обороны.

В марте 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что боевой блок комплекса "Авангард" в полёте достигает температуры почти 2 тыс. градусов, но при этом он управляется.

"Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы "Авангард" температура достигает двух тысяч почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу, эффект "Эскимо" создается. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется", - сказал тогда Путин.

Отвечая на вопрос, по какой причине для перевооружения на "Авангарды" было выбрано Ясненское ракетное соединение, Каракаев отметил, что "выбор обусловлен многими причинами".

"Во-первых, восточное Оренбуржье надёжно укрыто в самой глубине России от средств воздушного нападения. Во-вторых, для развертывания комплекса "Авангард" использовалась инфраструктура ракетных полков, ранее оснащенных комплексом, поэтапно выводимым из эксплуатации. Это существенно снижало время и затраты", - сказал Каракаев.

Он обратил внимание, что "экспериментальная отработка ракетного комплекса "Авангард" проводилась здесь же, в восточном Оренбуржье".

"При этом частично задействовалась существующая инфраструктура позиционного района Ясненского соединения, в том числе шахтные пусковые установки, оборудование технической позиции. Таким образом, после завершения государственных испытаний отработанные опытные образцы были введены в эксплуатацию и на их основе было продолжено развёртывание ракетного комплекса в целом", - пояснил командующий.