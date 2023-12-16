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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М" №2 допущена к старту с Байконура

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госкомиссия одобрила заправку топливом и старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Арктика-М" №2 в субботу с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

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"Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1б", несущей разгонный блок "Фрегат" и гидрометеорологический спутник "Арктика-М" № 2, и ее пуск с 31-й площадки в 12:17:48 по московскому времени", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", выведение спутника на целевую орбиту займет почти пять часов.

Первый космический аппарат "Арктика-М" был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур.

16 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил, что увеличит группировку спутников "Арктика-М" с двух запланированных до четырех аппаратов. Также сообщалось, что разработку гидрометеорологического аппарата "Арктика-МП" начнут в 2026 году.

Космические аппараты "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника.

Байконур Арктика-М Роскосмос
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