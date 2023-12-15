Командир МКС назвал удар микрометеорита причиной утечки на модуле "Наука"

Космонавты во время выхода в открытый космос для осмотра места утечки теплоносителя Фото: AP/TASS

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Удар микрометеорита стал причиной произошедшей в октябре утечки теплоносителя из резервного контура радиатора модуля "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил командир МКС, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен.

"Недавно микрометеорит ударил по внешнему радиатору научного модуля "Наука", что вызвало утечку 72 литров теплоносителя, в результате наш выход в открытый космос был отменён в связи с риском загрязнения скафандров реагентом", - сообщил Могенсен в соцсети Х.

9 октября в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора на модуле "Наука" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме.

11 октября в NASA сообщили о прекращении утечки из радиатора российского модуля. Позже космическое агентство США сообщило о переносе выхода в открытый космос астронавтов, запланированного на 12 октября, до конца года.

25 октября космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в ходе работ в открытом космосе отключили контуры радиатора, выполнили осмотр и фотографирование места утечки для выяснения специалистами на Земле причин ее возникновения.

Утечка теплоносителя на дополнительном контуре радиатора модуля "Наука" - третий случай разгерметизации внешних систем терморегулирования на российском сегменте МКС за прошедший год: в декабре 2022 года произошла утечка на пилотируемом корабле "Союз МС-22", в феврале - на грузовом корабле "Прогресс МС-21". По данным "Роскосмоса", оба корабля были повреждены в результате столкновения с метеороидом.