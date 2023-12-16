Ракета "Союз-2.1б" со вторым спутником "Арктика-М" стартовала с Байконура

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим аппаратом "Арктика-М" №2 стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск состоялся в 12:17 мск с 31-й площадки космодрома Байконур. Ракета с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту спутник "Арктика-М" №2.

По данным "Роскосмоса", выведение спутника на целевую орбиту займет почти пять часов.

Первый космический аппарат "Арктика-М" был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур.

16 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил, что увеличит группировку спутников "Арктика-М" с двух запланированных до четырех аппаратов. Также сообщалось, что разработку гидрометеорологического аппарата "Арктика-МП" начнут в 2026 году.

Космические аппараты "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника.