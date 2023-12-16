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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Второй спутник "Арктика-М" выведен на орбиту

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Космический аппарат "Арктика-М" №2 отделился от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур и вышел на целевую орбиту, сообщает "Роскосмос" в субботу.

"Вторая "Арктика-М" на орбите", - говорится в сообщении госкорпорации.

Первый космический аппарат "Арктика-М" был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур.

Космические аппараты "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника.

16 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил, что увеличит группировку спутников "Арктика-М" с двух запланированных до четырех аппаратов. Также сообщалось, что разработку гидрометеорологического аппарата "Арктика-МП" начнут в 2026 году.

Байконур Роскосмос Арктика-М
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