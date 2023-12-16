Минобороны РФ сообщило об отражении в течение суток 16 атак ВСУ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток отразили 16 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком и запорожском направлениях, заявили в субботу в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районе населенных пунктов Ольшана, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, три пикапа, а также гаубица Д-30.

По данным министерства, на краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Кузьмино (ЛНР), а также нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районе Григоровки (ДНР) - потери украинской армии составили до 100 военнослужащих, пять боевых бронемашин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Победа Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что также нанесены удары по живой силе и технике в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка (ДНР) - общие потери ВСУ на этом направлении составили до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20", - сообщили в министерстве.

В Минобороны заявили, что на запорожском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Работино, нанесено огневое поражение живой силе в районах Работино и Каменское Запорожской области - потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три боевые бронемашины, автомобиль, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30.

"На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенных пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области потери противника составили до 65 военнослужащих и семь автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в министерстве.