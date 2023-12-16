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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Военные РФ за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 49 беспилотников

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области и 49 беспилотников ВСУ.

"Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, в течение суток также сбито 49 украинских беспилотников в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 125 районах", - сказали в Минобороны РФ.

Как сообщили в министерстве, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 259 вертолетов, 9 745 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 096 танков и других боевых бронированных машин, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Ми-8 Запорожская область
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