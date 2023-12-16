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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили 5-часовой полет над Балтикой

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", - заявили в ведомстве.

По его данным, продолжительность полета составила около 5 часов.

Как сказали в Минобороны РФ, "на отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств".

В министерстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Как подчеркнули в военном ведомстве, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Минобороны РФ Ту-22М3 Су-30СМ Балтийское море
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