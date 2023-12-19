Дальняя авиация РФ в 2024 году получит самолеты с новыми боевыми качествами

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российская дальняя авиация в следующем году получит совершенно новые боевые самолеты, сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш журналистам во вторник.

"У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами. Поэтому, надеюсь, что на следующем подведении итогов мы сможем доложить, что это за техника, и каким образом она выполняет задачи уже в составе командования дальней авиации", - сказал Кобылаш.

По официальным данным, в состав дальней авиации Воздушно-космических сил России входят, в частности, стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

В декабре прошлого года Кобылаш сообщил в интервью "Красной звезде", что в конце 2021 года в состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолётов МиГ-31.

В 2023 году, сообщил он, задачи по модернизации авиационной техники и получению новой выполнены в полном объёме.

Говоря об итогах уходящего года, командующий отметил, в частности, два совместных учения с китайскими ВВС.

"Мы их уже выполнили семь. Первые учения были проведены в 2019 году, седьмые - в 2023 году. Учения выполнялись и с посадкой на территории государств, и в беспосадочном режиме. В этом году мы выполнили два - одно учение было выполнено с посадкой в КНР, второе - беспосадочное, оно завершилось буквально несколько дней назад. Сейчас мы как раз подводим итоги данных проведённых учений", - сказал Кобылаш.

По его словам, "все задачи, спланированные на 2023 учебный год, командование дальней авиации выполнило в полном объёме".

"Ни одного мероприятия, которые были спланированы, мы не отменили, не перенесли. Все мероприятия стратегического сдерживания, совместных учений были проведены с высоким качеством", - отметил военачальник.