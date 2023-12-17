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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Путин пообещал создать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО

Путин пообещал создать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - У Финляндии после вступления в НАТО могут возникнуть проблемы с Россией, связанные с созданием Ленинградского военного округа, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе территориального характера в середине 20-го века давно решены", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто", - добавил он.

Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.

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Президент РФ отметил, что раньше у России и Финляндии были "самые сердечные отношения".

"Да, в лесном комплексе были проблемы, связанные с необходимостью лесопереработки внутри страны. Ну, и все. Это чушь и мелочи, на самом деле", - сказал Путин.

Швеция и Финляндия в 2022 году одновременно подали заявки о присоединении к НАТО. Турция выдвинула обеим странам условия, которые нужно было выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Швеция и Финляндия должны были признать террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года.

Финляндия НАТО Владимир Путин
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