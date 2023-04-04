Финляндия официально вступила в НАТО

Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Финляндия официально вступила в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время церемонии, на которой глава МИД страны Пекка Хаависто вручил ему последние необходимые для этого документы.

"Теперь мы можем объявить, что Финляндия стала 31-м членом НАТО", - заявил Блинкен.

Он отметил, что все необходимые формальности выполнены, и теперь Финляндия - полноправный член альянса.

Торжественная церемония по приему Финляндии в Североатлантический альянс проходила во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Турция, последней из 30 стран-союзниц по НАТО ратифицировавшая документы о присоединении Финляндии, передала их депозитарию Североатлантического договора - Соединенным Штатам в лице госсекретаря Блинкена.

Затем подписанный Финляндией документ о вступлении в Североатлантический альянс был вручен Блинкену финским министром иностранных дел.

Ранее в Брюсселе Блинкен назвал присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу "историческим днем".

Комментарии генсека НАТО и президента Финляндии

Перед церемонией поднятия государственного флага Финляндии во дворе штаб-квартиры НАТО генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинистё выступили с краткими заявлениями для прессы.

"С сегодняшнего дня 31 флаг будет развиваться вместе как символ нашего единства и солидарности. Вступление в НАТО - это хорошо для Финляндии, хорошо для безопасности Северной Европы, и это хорошо для НАТО в целом. Финляндия предоставляет значительные и высокобоеспособные силы. Я с глубокой гордостью приветствую Финляндию в качестве полноправного члена нашего Североатлантического альянса и с нетерпением жду скорейшего вступления Швеции в НАТО", - отметил Столтенберг.

В свою очередь Нийнистё заявил: "Это великий день для Финляндии. И я хотел бы убедиться в том, что это также важный день для НАТО. Безопасность и стабильность - это те элементы, которые для нас очень важны". Он также выразил надежду на скорое вступление Швеции в альянс.

Под гимны Финляндии и НАТО в присутствии глав МИД стран альянса, которые 4 и 5 апреля совещаются в Брюсселе, на новую мачту во дворе штаб-квартиры был поднят финский государственный флаг.

Ранее все государства Североатлантического альянса ратифицировали заявку Хельсинки. Последними это сделали Турция и Венгрия.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих скандинавских стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Однако в марте в Анкаре заявили, что готовы до майских президентских выборов в Турции провести ратификацию финской кандидатуры. При этом в случае со Швецией у Турции на данный момент сохраняются возражения против ее членства в Североатлантическом альянсе.