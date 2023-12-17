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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В перестрелке с противником в селе Теребрено мирные жители не пострадали

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что нет пострадавших среди жителей села Теребрено Краснояружского района, где днем в воскресенье произошла перестрелка с противником.

"По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в ходе обстрела повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Теребино.

Теребино Белгородская область Вячеслав Гладков
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