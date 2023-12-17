Гладков сообщил о бое с противником на границе белгородского села Теребрено

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об идущих боях с украинскими военными в Краснояружском районе.

"Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, в результате обстрелов в нескольких селах повреждены ЛЭП. Как отметил губернатор, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что шесть белгородских муниципалитетов подверглись ударам ВСУ за сутки.