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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Два землетрясения зафиксировано в Кузбассе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,5 зарегистрирован в Кемеровской области в понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 04:02 мск, находился на юго-восточной окраине города Шерегеш, в нескольких сотнях метрах от Шерегешского железорудного месторождения.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,6 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, в этом же районе в 03:38 мск зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8.

Ранее в этом районе уже регистрировалась сейсмоактивность.

По данным Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами - выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.

Кемеровская область
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