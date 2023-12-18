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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Шерегешский рудник Evraz возобновил работу после землетрясения

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Шерегешский рудник (в составе "Евраз ЗСМК", который входит в Evraz) возобновил работу после приостановки из-за землетрясения в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Осмотр выработок и замеры состояния горного массива завершены", - добавил представитель "Евраз ЗСМК".

Утром 18 декабря на юге Кузбасса было зарегистрировано два землетрясения: магнитудой 4,5 и 3,8. Эпицентр толчка магнитудой 4,5 находился в нескольких сотнях метрах от Шерегешского железорудного месторождения, интенсивность сотрясений в эпицентре составляла 5,6 балла по шкале MSK-64.

По информации "Евраз ЗСМК", подземные толчки были зарегистрированы в рудной шахте "Шерегешская" на участке "Новый - Шерегеш", а также на Таштагольском руднике. В "Шергешской" рабочие в шахте отсутствовали, была пересменка. На "Таштагольской" горняков вывели на поверхность, однако уже утром было проведено обследование и оценка удароопасности прилегающих выработок, "Таштагольская" возобновила работу.

На прошлой неделе горняков так же выводили из шахты "Таштагольская" из-за землетрясения. После обследования выработок предприятие возобновило работу.

В сентябре Evraz ввел в опытно-промышленную эксплуатацию новый ствол на "Таштагольской", за счет которого годовой объем добычи сырой руды увеличится с 2,5 млн до 3,3 млн тонн. Реализация проекта велась с 2018 года, инвестиции составили 13 млрд рублей.

Осенью 2021 года Evraz заявил о старте инвестпроекта, направленного на восполнение выбывающих запасов руды Шерегешского рудника и удержание существующих объемов производства минимум до 2032 года. Компания тогда сообщила о планах начать добычу нижележащей руды с 2023 года. Полностью завершить строительство и приступить к активной выемке запасов с нового горизонта ранее предполагалось в 2024 году. Инвестиции оценивались в 4,5 млрд рублей. Весной 2023 года власти Кузбасса заявили, что находящийся рядом с одноименным горнолыжным курортом Шерегешский рудник в Кузбассе прекратит работу к 2035 году. Затем Шерегеш (пока является поселком, но впоследствии получит статус города), где расположен рудник, будет ориентирован на туризм.

Evraz Евраз ЗСМК Кузбасс Таштагол Шерегеш
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