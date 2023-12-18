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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против главы оборонного предприятия Удмуртии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Ижевске мужчины 1990 года рождения, готовившего теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии с использованием самодельного взрывного устройства.

Служба сообщает, что теракт готовился "по заданию украинской террористической организации". По данным ФСБ, у задержанного изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также "средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности".

Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике возбужденно уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России) и об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

ФСБ
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