ФСБ предотвратила теракт против представителя властей Крыма

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании трех россиян, которые, по ее информации, по заданию СБУ готовили теракт в отношении представителя власти Крыма.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, организованный Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении одного из руководителей Республики Крым", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержаны граждане "Бондарь В.А., Шевченко О.В. и Ананьева В.В., которые по заданию СБУ в Симферополе готовили подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма".

"Задержанные дали признательные показания", - отмечается в сообщении.

У подозреваемых обнаружены и изъяты: радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии с зарядом бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг, а также радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины в направлении цели, перьевой стабилизатор мины; СВУ осколочно-фугасного действия, состоящее из брикета пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора и радиореле; исполнительное устройство инициации (дистанционный взрыватель по DTMF-коду), предполагающее подключение мобильного телефона.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела о покушении на совершении теракта (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК) и о незаконном обороте взрывчатки (п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК).

Киевский суд Симферополя арестовал задержанных на два месяца, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"Органами безопасности продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - заявили в ЦОС.