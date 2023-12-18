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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Кандалакша оказалась без горячей воды и отопления

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Город Кандалакша остался без горячей воды и теплоснабжения, сообщает ГУ МЧС по Мурманской области.

Причину отключения в управлении не назвали, информация о случившемся поступила в МЧС в 11:55 18 декабря.

"Под отключение попали 194 жилых дома - 21 186 человек, из них 3 233 несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Также без горячей воды и тепла оказались восемь детских садов и три школы.

Всего в городе проживает 26,5 тысячи человек.

Глава муниципального образования Кандалакшский муниципальный район Александр Самарин сообщил, ссылаясь на АО "МЭС" "Кандалакшская теплосеть", что отключение произошло в 10 часов утра из-за повреждения трубопровода на котельной №1.

"На данный момент ситуация находится под контролем. Ресурсоснабжающей организацией обеспечена циркуляция тепловой сети, питание теплосети переключено на резервный трубопровод. Дополнительное оборудование находится в процессе запуска. Урегулировать ситуацию теплосеть планирует до 13 часов сегодняшнего дня", - написал чиновник.

По данным Мурманского Гидрометцентра, сейчас в Кандалакше минус 11 градусов.

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