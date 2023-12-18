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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Теплоснабжение в мурманской Кандалакше восстановлено

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали коммунальную аварию в Кандалакше на юге Мурманской области, из-за которой большинство горожан на час остались без горячей воды и теплоснабжения, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по региону.

Информация об отключении поступила в МЧС в 11:55 по московскому времени. В 13:15 по Москве авария была ликвидирована. "Отключение было связано с порывом на обратном трубопроводе в котельную №1", - отмечает ГУ МЧС.

Всего в зону отключения попали 194 жилых дома, в которых проживают почти 21,2 тыс. человек, а также восемь детских садов и три школы.

По данным мурманского Гидрометцентра, температура воздуха в Кандалакше сейчас опустилась до минус 11 градусов.

Население города - 26,5 тыс. человек.

Мурманская область Кандалакша
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