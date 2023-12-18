Законопроект об освобождении тяжелобольных осужденных внесен в Госдуму

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ в понедельник внес на рассмотрение Госдумы проект закона о гуманизации исполнения постановлений суда об освобождении тяжелобольного осужденного и об уточнении порядка рассмотрения судами ходатайств и представлений об освобождении осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью.

Соответствующий проект закона №513559-8 размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Действующее правовое регулирование порядка и срока освобождения осужденного, страдающего тяжелым заболеванием, препятствующим отбыванию наказания в виде лишения свободы, не в полной мере согласуется с положениями Конституции РФ, указал Верховный суд в пояснительной записке.

Так, согласно действующему законодательству, на постановление суда об освобождении осужденного от отбывания наказания могут быть поданы апелляционные жалоба или представление.

В таком случае постановление вступает в законную силу и подлежит исполнению по истечении 15 суток для его обжалования в апелляционном порядке либо в день вынесения судом апелляционной инстанции определения или постановления.

В связи с этим тяжелобольные лица не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы, ожидая истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование постановления суда и рассмотрение судом апелляционной инстанции жалобы другой стороны.

Ввиду этого законопроектом предлагается дополнить статью 399 УПК РФ частью 8, в которой установить, что постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовного кодекса РФ подлежит немедленному исполнению.

В пояснительной приведены статистические данные, согласно которым решения об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью приняты судами: в 2020 году - в отношении 2 219 лиц, в 2021 году - 2 013 лиц, в 2022 году - 2 132 лиц, в первом полугодии 2023 года - 1 086 лиц.

Кроме того, проект закона предлагает совершенствование и процедуры обращения в суд по вопросу об освобождении осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью.