Госдума приняла закон об освобождении тяжелобольных осужденных

Решение суда об освобождении человека из-за тяжелой болезни должно будет выполняться незамедлительно

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о гуманизации исполнения постановлений суда об освобождении тяжелобольного осужденного.

Верховный суд внес законопроект № 513559-8 в парламент в декабре 2023 года.

Действующее правовое регулирование порядка и срока освобождения осужденного, страдающего тяжелым заболеванием, препятствующим отбыванию наказания в виде лишения свободы, из учреждения, в котором он отбывает наказание, не в полной мере согласуется с положениями Конституции, указал Верховный суд в пояснительной записке.

Так, согласно действующему законодательству, на постановление суда об освобождении осужденного от отбывания наказания могут быть поданы апелляционные жалоба или представление.

В таком случае постановление вступает в законную силу и подлежит исполнению по истечении 15 суток для его обжалования в апелляционном порядке либо в день вынесения судом апелляционной инстанции определения или постановления.

В связи с этим тяжелобольные лица не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы, ожидая истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование постановления суда и рассмотрение судом апелляционной инстанции жалобы другой стороны.

Новый закон дополняет статью 399 УПК частью 8, в которой установлено, что постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовного кодекса подлежит немедленному исполнению.

В пояснительной приведены статистические данные, согласно которым решения об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью приняты судами: в 2020 году - в отношении 2 219 лиц, в 2021 году - 2 013 лиц, в 2022 году - 2 132 лиц, в первом полугодии 2023 года - 1 086 лиц.

Кроме того, закон совершенствует и процедуру обращения в суд по вопросу об освобождении осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью.