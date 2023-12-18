В РФ разработан законопроект об уголовной ответственности за русофобию

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении в Уголовный кодекс РФ новой статьи об ответственности за русофобию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва кабмина на данный документ.

Согласно документу, предлагается дополнить УК РФ статьей 136.1 "Русофобия", предусматривающей ответственность за "дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в РФ лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ (часть первая) и за публичные призывы к совершению указанных дискриминационных действий (часть вторая)".

Законопроектом также предусматривается дополнение части пятой статьи 247 "Участие подсудимого" УПК РФ, устанавливающее возможность в исключительных случаях проводить судебные разбирательства по уголовным делам о преступлениях средней тяжести в отсутствие подсудимых.

Законопроектом предлагается внести в часть третью статьи 12 УК РФ изменение, согласно которому действие уголовного закона будет распространяться на иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в РФ, совершивших преступление вне пределов РФ, в том числе в отношении соотечественников, не являющихся гражданами России.

Согласно пояснительной записке, внесение изменений в статью 247 обусловлено необходимостью обеспечения мер защиты, в том числе от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших по защите Отечества (ст.243.4 УК РФ).

Вместе с тем в правительстве отметили, что преступления, предусмотренные частью первой статьи 243.4 УК РФ, относятся к преступлениям небольшой тяжести, при этом предлагаемое регулирование будет распространяться на все преступления средней тяжести, что требует дополнительного обоснования в пояснительной записке.

С учетом ряда замечаний правительство РФ поддерживает проект закона, говорится в документе.

Автором проекта закона является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.