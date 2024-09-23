Кабмин поддержал проект закона об ответственности для иностранцев за "русофобию"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило положительный проект официального отзыва на проект закона о введении в Уголовном кодексе ответственности за "русофобию".

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанного замечания", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Законопроектом, который одобрил кабинет министров, предлагается внести в часть третью статьи 12 "Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ" Уголовного кодекса изменение, согласно которому действие уголовного закона будет распространяться на иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в России, совершивших преступление вне пределов РФ, в том числе в отношении соотечественников, не являющихся гражданами РФ.

Законопроектом также предлагается дополнить УК статьей 136.1 "Русофобия", предусматривающей ответственность за дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ (часть первая), и за публичные призывы к совершению указанных дискриминационных действий (часть вторая).

Предлагается также часть пятую статьи 247 "Участие подсудимого" Уголовно-процессуального кодекса РФ дополнить положением, устанавливающим возможность в исключительных случаях проводить судебные разбирательства по уголовным делам о ряде преступлений небольшой и средней тяжести в отсутствие подсудимого.

Ранее правительством РФ законопроект рассматривался и был поддержан при условии его доработки с учетом замечаний (официальный отзыв от 20 декабря 2023 г. № 20416-П4), которые в представленной редакции законопроекта учтены.

Вместе с тем установление в санкциях проектируемой статьи 136.1 УК дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может повлечь трудности при реализации данного положения на практике с учетом специфики субъекта преступления проектируемой нормы, отметили в правительстве.

Законопроект подготовлен вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.