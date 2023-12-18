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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов
Борис Акунин на международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ в 2014 году
Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующее изменение появилось в списке Росфинмониторинга в понедельник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

На прошлой неделе издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

"Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут", - заявлял тогда гендиректор издательства Павел Гришков.

В объединенной сети книжных магазинов "Читай город-Буквоед", основным владельцем которой является совладелец группы компаний "Эксмо-АСТ" Олег Новиков, заявили, что приостанавливают продажи книг этих писателей.

"Непосредственное изъятие тиражей с полок займет определенное время. Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации", - говорится в заявлении на сайте сети.

Росфинмониторинг Борис Акунин
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