Против Бориса Акунина возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Уголовное дело по статье 280.3 возбуждено в отношении Чхартишвили (Акунина) на прошлой неделе. Он будет объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждено за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Ранее в понедельник стало известно, что Росфинмониторинг внес писателя в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

На прошлой неделе издательство АСТ приняло решение приостановить распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом).